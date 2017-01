Alec Baldwin parodiert Donald Trump mit dessen Wahlmotto auf Google-Russisch

Quelle: Reuters Alec Baldwin parodiert Donald Trump in Baseballkappe mit Wahlmotto auf Google-Russisch

Der Schauspieler Alec Baldwin parodiert öfters Donald Trump in der NBC-Sendung „Saturday Night Live“. Für diese Rolle in der Comedy-Show hat der Hollywood-Star sogar die Auszeichnung „Critics' Choice“ bekommen. Neulich ließ sich Alec Baldwin in einer roten Baseballkappe fotografieren, mit der sich auch der gewählte US-Präsident öfters schmückt. Als Aufschrift wählte der Schauspieler dabei das ins geradebrechte Russisch übersetzte Wahlmotto „Make America great again“.