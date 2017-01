Protest gegen US-Militärtransport über Bremerhaven

© US-Army Hauptquartier der amerikanischen Armee in Bremerhaven

In Bremerhaven demonstrieren mehrere Hundert Menschen gegen die Verlegung einer US-Panzerbrigade an die russische Grenze. Zu den Protesten haben zahlreiche Organisationen aufgerufen, darunter die Partei die Linke und mehrere Friedensinitiativen. Die Initiatoren warnen vor den Konsequenzen der Verlegung: "Das Säbelrasseln der NATO vor der russischen Haustür erhöht die Kriegsgefahr", heißt es wörtlich in einem gemeinsamen Appell.