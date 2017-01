Chinas Polizei verhaftet den Verbrecher 21 Jahre nach der Tat

Ein Mann, der sich vor 21 Jahren an einem bewaffneten Raubüberfall in Guangzhou beteiligt hatte, wurde endlich verhaftet, berichtet die Zeitung „China Daily“. Die Festnahme fand am Donnerstag auf einem Markt in der Provinz Yunnan statt. Am Freitag beförderte die Polizei den Mann nach Guangzhou. Um so lange unbehelligt zu leben, musste der Verbrecher den Namen und das Gesicht ändern lassen.