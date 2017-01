US-Vizepräsident Joseph Biden signiert Schublade

Quelle: Reuters

In zwei Wochen muss der US-Vizepräsident Joseph „Joe“ Biden sein Kabinett räumen. Wie es der Brauch will, hinterlässt jeder scheidende Stellvertreter des US-Präsidenten seine Unterschrift auf einer Schublade seines Arbeitstisches. Am Freitag war nun Joe Biden an der Reihe.