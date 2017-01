Frankreich gedenkt der Opfer des Anschlags auf „Charlie Hebdo“

Heute erinnert sich Frankreich an die Opfer des Anschlags auf die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“. Auf dem Deckblatt des Heftes, das auf die Attacke von vor zwei Jahren anspielt, ist ein Mann abgebildet, der sichtlich erfreut tief in den Lauf eines Gewehres hineinschaut, das ein karikierter Islamist hält. Die Unterschrift lautet: „2017. Endlich Licht am Ende des Tunnels“.