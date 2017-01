Hillary Clinton versucht sich womöglich als Bürgermeisterin von New York

Quelle: Reuters

Die frühere demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erwägt nach Angaben der Zeitung „New York Daily News“ die Möglichkeit, für das Amt des Bürgermeisters der bevölkerungsreichsten US-Stadt zu kandidieren. Das Blatt beruft sich dabei auf ein hohes Mitglied der Demokratischen Partei. Ihm zufolge schließe die Politikerin ihre Teilnahme am Wahlrennen in New York nicht aus.