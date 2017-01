Russisch-Orthodoxe Kirche feiert Christi Geburt

Quelle: Sputnik Russisch-Orthodoxe Kirche feiert Christi Geburt

An diesem Samstag feiern die orthodoxen Gläubigen in Russland die Geburt Jesu Christi. Der Patriarch von Moskau und der ganzen Rus Kyrill hat am Vorabend in der Christi-Erlöser-Kathedrale in Moskau eine Weihnachtsmesse zelebriert. Zu dem feierlichen Gottesdienst in einer der größten Kathedralen Russlands haben sich mehrere Tausend Gläubige versammelt.