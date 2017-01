Erste US-amerikanische Panzer in Bremerhaven entladen

Am Freitag hat die Entladung von ersten US-Panzern von einem Frachter in Bremerhaven begonnen. Die Technik soll per Bahn über Polen in NATO-Länder Ost- und Mitteleuropas transportiert werden. Der Frachter "Resolve" war am Mittwoch im Hafen angekommen. Zwei weitere Schiffe mit den Namen "Freedom" und "Endurance" sollen bis Sonntag in Bremerhaven ankommen.