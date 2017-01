Mindestens 33 Häftlinge im Gefängnis in Brasilien tot aufgefunden

Mindestens 33 Häftlinge seien im Gefängnis im Norden Brasiliens tot aufgefunden worden, berichten die Behörden des Bundesstaates Roraima. Die Situation sei unter Kontrolle der Sondereinheiten, die auf dem Territorium des Gefängnisses präsent sind. Angaben über die Ursachen des Vorfalls liegen nicht vor.

Am ersten Januar war es in der Stadt Manaus im Bundesstaat Amazonas zu einer der größten Revolten in der Geschichte Brasiliens gekommen. Ausgelöst wurde sie von einem Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppierungen. Bei dem Aufstand sind 56 Menschen ums Leben gekommen.