Ex-Premierminister Belgiens kandidiert als EU-Parlamentspräsident

Quelle: Sputnik Ex-Premierminister Belgiens kandidiert als EU-Parlamentspräsident

Guy Verhofstadt, Vorsitzender der Fraktion Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (ALDE) im Europäischen Parlament und Ex-Premierminister Belgiens, hat in einem Video erklärt, er wolle für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten kandidieren. In dieser unsicheren und unruhigen Zeit, in der Europa von Nationalisten und Populisten aller Arten bedroht wird, wolle all seine Leidenschaft und seine Kenntnisse Europa und seinem Parlament widmen. Die Wahlen sind für den 17. Januar angesetzt.