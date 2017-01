Busunglück am Frankfurter Flughafen - 15 Menschen verletzt

Ein Passagierbus mit 75 Lufthansa-Fluggästen an Bord ist auf dem Vorfeld des Flughafens in Frankfurt am Main mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Das teilte die Frankfurter Polizei mit. Bei dem Unglück erlitten drei Menschen schwere Verletzungen, darunter die beiden Busfahrer und ein Passagier. Weitere zwölf Fahrgäste wurden leicht verletzt.