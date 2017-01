Zehntausende Überraschungseier auf Nordseeinsel Langeoog angespült

Zehntausende Überraschungseier auf Nordseeinsel Langeoog angespült

Am Mittwoch hat Sturm „Axel“ Hunderttausende Plastikeier an den Strand der ostfriesischen Insel Langeoog gespült. Nach der „Überraschungseier-Invasion“ werden nun auch Lego-Steine an der Langeoog-Küste angeschwemmt. Das gab die Polizei in Aurich am Donnerstag in einer Meldung mit dem Titel „Ostern auf Langeoog“ bekannt. Die Ü-Eier-Kapseln wurden ohne Alufolie und Schokoladenüberzug an den Strand angespült, heißt es.