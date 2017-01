Barack Obama erhielt Bericht über angebliche russische Hackerattacken

Quelle: www.globallookpress.com Barack Obama erhielt Bericht zu angeblichen russischen Hackerattacken

Der amtierende US-Präsident Barack Obama hat von amerikanischen Behörden einen Bericht über die angebliche Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahlen erhalten. Das teilte The Associated Press unter Berufung auf den Direktor der nationalen Nachrichtendienste, James Clapper, mit. Die US-Behörden seien „sicher“, dass Russland hinter den Cyberattacken auf Server der Demokratischen Partei steht, heißt es.