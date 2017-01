NRW: Fünf Verdächtige nach dem Brand in Flüchtlingsunterkunft festgenommen

Fünf Menschen sind im Zusammenhang mit dem Brand am gestrigen Donnerstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Nordrhein-Westfahlen festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, Matratzen angezündet zu haben, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand waren mindestens 57 Bewohner verletzt worden, 30 von ihnen wurden in Krankenhäuser eingeliefert, die anderen konnten vor Ort behandelt werden.