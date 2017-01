UN-Sondergesandter für Syrien zeigt Interesse an Gesprächen in Astana

Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, rechnet damit, dass sich die Vereinten Nationen an dem Treffen zur Syrien-Krise in dem kasachischen Astana beteiligen werden. Ihm zufolge könnten die für den 23. Januar anberaumten Gespräche für die Vorbereitung der Verhandlungen in Genf nützlich sein. Diese sollen voraussichtlich am 8. Februar stattfinden, berichtet die Nachrichtenagentur „RIA Nowosti“.