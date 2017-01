UNO berichtet von Tausenden Heimkehrern nach Ost-Aleppo

Der stellvertretende UN-Sonderkoordinator in Aleppo, Sajad Malik, hat mitgeteilt, dass tausende Syrer allmählich in die östlichen Viertel von Aleppo zurückkehren, die vorher von bewaffneten Extremisten kontrolliert worden waren. Allein in den vergangenen beiden Tagen seien ungefähr 2.200 Familien in den Stadtteil Hanano zurückgekehrt. Wer jetzt nach Aleppo zurückkomme, müsse den Zerstörungen und der Eiseskälte trotzen.