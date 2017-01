Frankreichs Polizei nimmt den ehemaligen Premierminister des Kosovo fest

Quelle: Reuters

Der ehemalige Premierminister des Kosovo Ramush Haradinaj ist in Frankreich festgenommen worden, berichtet die Nachrichtenagentur „Reuters“. Die Details der Operation wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Den Haftbefehl gegen den Politiker aus dem Kosovo hatten die serbischen Behörden ausgestellt. Wegen der internationalen Fahndung war Ramush Haradinaj im Juni 2015 schon einmal in Slowenien kurzfristig inhaftiert worden. Belgrad will ihn wegen Kriegsverbrechen anklagen.