Die Deutsche Bank zahlt 95 Millionen US-Dollar als Strafe für Steuerhinterziehung

Quelle: Reuters „Deutsche Bank“ zahlt 95 Millionen US-Dollar als Strafe für Steuerhinterziehung

Die Deutsche Bank hat einen weiteren Rechtsstreit in den Vereinigten Staaten beigelegt. Das Kreditinstitut stimmte einer Zahlung von 95 Millionen US-Dollar, circa 91 Millionen Euro, zu. Die US-amerikanischen Behörden hatten dem Geldhaus mit Sitz in Frankfurt am Main vorgeworfen, im Jahr 2000 über ein Netz von Strohfirmen im großen Stil Steuern hinterzogen zu haben. Ursprünglich hatte die US-Justiz die Deutsche Bank auf die Zahlung von gut 190 Millionen Dollar verklagt.