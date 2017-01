Türkische Militärs töten 38 IS-Kämpfer in Syrien

Die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichtet unter Berufung auf die türkische Militärbehörde, dass die einheimische Armee in Nordsyrien 38 Mitglieder der Terrormiliz „Islamischer Staat“ getötet hat. In den vergangenen 24 Stunden griff die türkische Luftwaffe 28 IS-Stellungen an. Dabei konnten Kommandozentralen, Deckungen, Fahrzeuge und Waffen der Terroristen zerstört werden.