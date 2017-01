Mindestens 103 Verletzte bei Zugentgleisung in Brooklyn

© glennschuck / Twitter

Bei einer Zugentgleisung im New Yorker Bezirk Brooklyn haben mindestens 76 Menschen Verletzungen erlitten, teilt die örtliche Feuerwehr via Twitter mit. Der Vorfall ereignete sich während der Rushhour gegen 8:30 Uhr Ortszeit. Nach Angaben des Rettungsdienstes sei niemand in Lebensgefahr.