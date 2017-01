Ankara spricht sich gegen Kurdendelegation bei Syrien-Gesprächen in Astana aus

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat erklärt, dass Ankara gegen die Beteiligung der kurdischen „Partei der Demokratischen Union“ (PYD) bei den geplanten Syrien-Verhandlungen im kasachischen Astana sei. Bei der Organisation handelt es sich um eine Vereinigung syrischer Kurden, die auf ihrer ideologischen Ebene der in der Türkei verbotenen „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) nahesteht. Nach Angaben von „Bloomberg“ wird das Treffen in Kasachstan voraussichtlich am 23. Januar stattfinden.