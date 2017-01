Russlands Militärbehörde kommentiert die Worte des CIA-Chefs über Moskaus Taktik in Syrien

Quelle: www.globallookpress.com Russlands Militärbehörde kommentiert die Worte des CIA-Chefs über Moskaus Taktik in Syrien

Das russische Verteidigungsministerium hat auf die Worte des CIA-Direktors John Brennan reagiert, wonach Russland in Syrien die Taktik der „verbrannten Erde“ einsetze. Dem Behördensprecher Igor Konaschenkow zufolge würden die USA auf diese Weise versuchen, sich vor künftigen Ermittlungen wegen ihrer eigenen Handlungen in Syrien vorzusehen. „John Brennan weiß von den realen Ergebnissen der Handlungen Russlands in Syrien ganz genau“, fügte der russische Militär hinzu.