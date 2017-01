Angriff auf Nachtklub in Istanbul: Kirgise fordert von türkischen Medien Dementi

Der 28-jährige Bürger Kirgisistans Iakhe Mashrapov, den man anfangs wegen des Überfalls auf den Istanbuler Nachtklub „Reina“ in der Silvesternacht verdächtigt hat, will zwar nicht gegen die türkischen Medien klagen. Dennoch fordert er ein Dementi zu den vorher veröffentlichen Informationen über ihn, berichtet „Interfax“. Im Gespräch mit der russischen Nachrichtenagentur hat Iakhe Mashrapov gesagt, er habe in nächster Zeit nicht vor, wieder nach Istanbul zu fliegen.