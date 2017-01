Russlands Verteidigungsministerium zeigt „Admiral Kusnezow“ in Aktion [VIDEO]

Quelle: Sputnik Russlands Verteidigungsministerium zeigt „Admiral Kusnezow“ in Aktion. Auf dem Bild: Der russische Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“ in Seweromorsk

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat auf YouTube ein Video veröffentlicht, das den Einsatz des Flugzeugträgers „Admiral Kusnezow“ im Mittelmeer vor der syrischen Küste zeigt. Auf den Aufnahmen sind unter anderem startende MiG-29- und Su-33-Kampfjets zu sehen. Das Geschwader hat am 15. Oktober 2016 im nordrussischen Seweromorsk abgelegt, um sich an der Anti-Terror-Operation in Syrien zu beteiligen.