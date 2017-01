Ukrainischer Inlandsgeheimdienst will Marine Le Pen Einreise verbieten

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat das Außenministerium des Landes darum gebeten, die französische Präsidentschaftskandidatin und Vorsitzende der Partei „Front National“ Marine Le Pen nicht in die Ukraine einreisen zu lassen. Der Geheimdienst hofft, dass die Diplomaten seiner am 3. Januar eingereichten Bitte stattgeben werden. Zuvor hat Marine Le Pen in einem Gespräch mit dem Sender „BFMTV“ erklärt, dass sie die Wiedervereinigung der Krim mit Russland nicht für illegal halte.