Mutmaßlicher Attentäter aus Kirgisistan streitet Beteiligung an Anschlag in Istanbul ab

Quelle: Sputnik Bürger Kirgisistans dementiert seine Beteiligung an dem Anschlag in Istanbul

Der Bürger Kirgisistans Iakhe Mashrapov, der nach Angaben türkischer Medien in den Anschlag im Nachtclub Reina in der Silvesternacht verwickelt sein könnte, habe nichts damit zu tun, berichtet AKIpress. Der Mann erklärte, er habe sich am 31. Dezember in Kirgisistan aufgehalten und sei erst am 1. Januar in die Türkei gekommen. In Istanbul sei er von den türkischen Sicherheitsdiensten verhört worden.