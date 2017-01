Russland schießt den ersten Nanosatelliten aus 3D-gedruckten Teilen ins All

Quelle: Sputnik Russland startet den ersten Nanosatelliten mit 3D-gedruckten Teilen heimischer Produktion ins All

Russland will den ersten Nanosatelliten aus heimischer Produktion mit 3D-gedruckten Teilen ins All schießen. Der Satellit soll 2017 von der ISS gestartet werden, meldet TASS. Seine Betriebszeit beträgt vier bis sechs Monate, danach verbrennt er in den dichten Schichten der Atmosphäre.