Russischer Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" schließt Einsatz im Mittelmeer ab

Der russische Flugzeugträger „Admiral Kusnezow“ soll seinen Einsatz im Mittelmeer voraussichtlich im Januar abschließen, berichtet Interfax unter Berufung auf eigene Quellen. Ende Dezember 2016 wurde mitgeteilt, der Kreuzer soll zum 9. Februar in den Heimathafen in Seweromorsk einlaufen. Die „Admiral Kusnezow“ ist im Bestand der russischen Streitkräfte an der Operation gegen islamistische Kämpfer beteiligt.