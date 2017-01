Thomas de Maizière will „Ausreisezentren“ für abgelehnte Asylbewerber aufbauen

Bundesminister Thomas de Maizière hat vorgeschlagen, sogenannte Ausreisezentren für die Flüchtlinge einzurichten, deren Asylanträge abgelehnt wurden. Das schrieb er in einem Gastbeitrag für die FAZ. Ihm zufolge sollten sie zu einer schnelleren Abschiebung der Migranten beitragen, die nicht in Deutschland bleiben dürfen. In den Zentren könnten Abschiebungen unter Regie des Bundes "unmittelbar vollzogen" werden. Sie sollten "vorzugsweise in der Nähe deutscher Verkehrsflughäfen errichtet werden."