Quelle: Reuters Smog in China behindert Autoverkehr

Smog hat den Autoverkehr auf sechs Autobahnen in Peking lahmgelegt, meldet das Internetportal Sina. Momentan gilt in der chinesischen Hauptstadt die erhöhte Alarmstufe „Orange“. Die Feinstaubbelastung beträgt 400 Mikrogramm pro Kubikmeter, was die von der WHO zugelassenen Werte von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter mehrfach übertrifft.