IS verübt Angriffe auf zwei Polizeistationen im Irak - Mindestens sieben Polizisten tot

Am Montag sind in der irakischen Stadt Samarra zwei Polizeistationen angegriffen worden, meldet Reuters. Dabei sind mindestens sieben Polizeibeamte ums Leben gekommen, hieß es aus den Sicherheitsbehörden. Die Angreifer sollen Sprengstoffwesten getragen und sich vor den Polizeirevieren in die Luft gesprengt haben.