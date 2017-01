Syrer wegen Terrorverdachts im Saarland festgenommen

Am 31. Dezember haben Spezialkräfte einen 38-jährigen Syrer in Saarbrücken festgenommen. Das gab am Montag Spiegel online bekannt. Der Mann soll einen Anschlag zum Jahreswechsel vorbereitet haben, heißt es. Laut seinem Plan sollten als Streifenwagen getarnte Fahrzeuge gegen Menschenmengen eingesetzt werden.