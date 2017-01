Grüne und Linke kritisieren Polizei-Einsatz in Köln gegen Nordafrikaner

Grünen-Chefin Simone Peter hat das Vorgehen gegen Nordafrikaner in der Silvesternacht in Köln stark kritisiert. "Allerdings stellt sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, wenn insgesamt knapp 1000 Personen allein aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt wurden", sagte sie gegenüber der Rheinischen Post. Die Linken in Nordrhein-Westfalen üben Kritik auch gegen einen Tweet der Kölner Polizei, in dem Nordafrikaner "Nafris" genannt werden.