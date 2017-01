Doppelanschlag in Somalia – Mindestens 3 Todesopfer

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist es zu einem Doppelanschlag gekommen. Am Montagmittag sprengte sich der Fahrer eines Autos bei einem Kontrollpunkt in der Nähe eines Hotels nahe des internationalen Flughafens in die Luft. Danach fuhr ein LKW durch den zerstörten Kontrollpunkt und explodierte ebenfalls 200 Meter vom Checkpoint entfernt. Das gab die Somalia-Mission der Afrikanischen Union per Twitter bekannt.