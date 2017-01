Präsidenten-Beraterin Jarrett: Obama in keinen einzigen Skandal verwickelt

Quelle: Sputnik Präsidenten-Beraterin Jarrett: Obama sei in keinen einzigen Skandal verwickelt worden

Während der zwei Amtszeiten als Präsident sei Barack Obama in keinen einzigen Skandal verwickelt worden. Das erklärte Valerie Jarrett, Beraterin des amtierenden Präsidenten, nach Angaben von The New York Post. Der Präsident sei stolz darauf, dass er nichts getan hätte, was ihn in Verruf hätte bringen können, so Jarrett. Dies sei auf seine enge Verbindung zum US-amerikanischen Volk zurückzuführen.