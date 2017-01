Erster Schnee im neuen Jahr führt zu Einschränkungen im Bahnverkehr

© Twitter Heftiger Schneefall führt zu Einschränkungen im Bahnverkehrr in Deutschland

Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind stellenweise in Nordrhein-Westfalen gefallen. Dies hat zu Einschränkungen und Teilausfällen im Bahnverkehr geführt. Auf mehreren Strecken hat die Deutsche Bahn am Montagmorgen Weichenstörungen gemeldet. Betroffen sind die Linie S1 in Essen, die Linie S3 zwischen Mülheim und Oberhausen und die Linien S8 und S11 im Raum Düsseldorf. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fielen durchschnittlich etwa zwei Zentimeter Schnee.