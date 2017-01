Nationalisten marschieren in Kiew zu Ehren von Stepan Bandera

© Twitter Nationalisten marschieren in Kiew anlässlich des 108. Geburtstags von Stepan Bandera

Mehr als 1.000 Anhänger rechter Parteien haben am Sonntagabend am Marsch anlässlich des 108. Geburtstags von Stepan Bandera teilgenommen, der als ein Vorbild für viele Rechtsextremisten in der Ukraine gilt. Das gab die Agentur Interfax-Ukraina bekannt. Die Demonstranten trugen Fackeln sowie Portraits von Bandera und skandierten antirussische Parolen.