Heftige Explosion in Bagdad fordert mindestens 32 Menschenleben

Quelle: Sputnik Heftige Explosion in Bagdad fordert mindestens 32 Menschenleben

Am Montagmorgen hat sich eine heftige Explosion in der irakischen Hauptstadt Bagdad ereignet. Dabei sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen, meldet Associated Press. Weitere 61 Menschen erlitten Verletzungen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.