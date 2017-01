Kölner Polizei kontrolliert an Silvester Hunderte „Nafris“

Quelle: www.globallookpress.com Kölner Polizei kontrolliert an Silvester Hunderte „Nafris“

Die Polizei hat in der Silvesternacht in Köln ungefähr 1.700 Personen kontrolliert, um Ereignisse wie vor einem Jahr am Hauptbahnhof zu verhindern. Das Augenmerk der Ordnungshüter galt vor allem Männern, die „augenscheinlich aus Afrika stammen“. Bei den Kontrollen stellten die Beamten die Identität der Personen fest und überprüften deren Aufenthalts-Status.