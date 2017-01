Spanien: Elf Barbesucher erleiden Verletzungen, als der Boden plötzlich einbricht

© Zamora24horas.com / Twitter Spanien: Elf Barbesucher erleiden Verletzungen, als der Boden plötzlich einbricht

Während der Silvesternacht in dem spanischen Dorf Villafáfila haben mindestens elf Menschen Verletzungen erlitten, als bei der Neujahrsparty in einer Bar plötzlich der Boden eingebrochen ist. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich im Lokal ungefähr 50 Besucher. Die Betroffenen stürzten in den drei Meter tiefen Keller.