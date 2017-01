Iranische Behörden verbieten Online-Spiel „Clash of Clans“

Das Justizministerium in Teheran hat landesweit das beliebte Online-Strategiespiel „Clash of Clans“ sperren lassen, berichtet das Portal „TechCrunch“. Das Verbot fußt auf einem psychologischen Gutachten, wonach die finnische Unterhaltungsapp die Gewalt propagiere und interethnische Konflikte provoziere. Laut Statistiken sollen zwei Drittel der iranischen Gamer zumindest einmal „Clash of Clans“ gespielt haben. Bei einigen von ihnen soll sich eine wahre Abhängigkeit entwickelt haben.