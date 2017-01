Lettland: Schleierverbot tritt in Kraft

Quelle: www.globallookpress.com Lettland: Schleierverbot tritt in Kraft

Am 1. Januar ist in Lettland ein Gesetz in Kraft getreten, das den Einwohnern verbietet, an öffentlichen Orten das Gesicht zu verschleiern. Nach den Worten des lettischen Justizministers Dzintars Rasnačs soll das Schleierverbot nicht nur für den öffentlichen Frieden, sondern auch für den Schutz der einheimischen Kultur sorgen. Die Einschränkung gilt an allen öffentlichen Orten.