Südkorea: Militärflugzeug wirft aus Versehen Bomben ab

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Eine „Lockheed P-3CK“ der südkoreanischen Luftwaffe hat versehentlich die ganze an Bord befindliche Bewaffnung ins Meer abgeworfen, berichtet die Agentur „Yonhap“ unter Berufung auf die einheimische Militärbehörde. Die drei „Harpoon“-Antischiffsraketen, ein Torpedo und Wasserbomben landeten in dem Japanischen Meer. Zum Zeitpunkt des unabsichtlichen Bombardements befand sich auf See ein Fischerboot. Es blieb intakt.