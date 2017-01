Die ukrainische Polizei hindert vier Touristen daran, Silvester in Tschernobyl zu feiern

Die ukrainische Polizei hat am Samstag vier Stadterkunder festgenommen, die Silvester in einem verwahrlosten Haus in der Sperrzone um das AKW Tschernobyl verbringen wollten. Die Gruppe wurde von einer Polizeistreife entdeckt. Bei den geschnappten „Urbexern“ handelt es sich um drei Männer und eine Frau. Die jungen Leute im Alter zwischen 23 und 30 Jahren waren in das radioaktiv verseuchte Gebiet unter Umgehung der Checkpoints gelangt.