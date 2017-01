Großbritanniens Innenministerium: „Der IS plant C-Waffen-Angriffe im Land“

Der stellvertretende britische Innenminister Ben Wallace präzisierte, dass es sich dabei um keinen konkreten Plan der Extremisten handele. Die Behörde gehe aber von einer potenzialen Gefahr aus. „Wir haben Meldungen über C-Waffen-Attacken im Irak und in Syrien gesehen. Wir haben gesehen, dass sie das auch in Europa machen wollen“, so Ben Wallace.