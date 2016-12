Bundeskanzlerin Angela Merkel: „2016 war ein Jahr schwerer Prüfungen“

In ihrer Neujahrsansprache an die Mitbürgerinnen und Mitbürger hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel den islamistischen Terrorismus als die schwerste Prüfung bezeichnet. Trotzdem mahnte sie an die Hilfsbereitschaft des Landes. „Indem wir unserem Leben und unserer Arbeit nachgehen, sagen wir den Terroristen: ‚Sie sind Mörder voller Hass, aber wie wir leben und leben wollen, das bestimmen nicht Sie. Wir sind frei, mitmenschlich, offenʻ“, steht in der Neujahrsbotschaft der Kanzlerin.