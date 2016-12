Die Moskauer U-Bahn arbeitet dieses Jahr die ganze Silvesternacht hindurch

Erstmals in ihrer Geschichte wird die Moskauer Metro dieses Jahr auch während der ganzen Silvesternacht funktionieren. Wenige Minuten vor Mitternacht werden sich die Fahrgäste in den Zügen und in den Stationen die traditionelle Übertragung der Neujahrsansprache des russischen Präsidenten anhören können. Allerdings werden die Züge nicht im gewohnten Takt verkehren, sondern nur alle 10 Minuten.