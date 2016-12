Ban Ki-moon nimmt Abschied vom UN-Hauptquartier in New York

Ban Ki-moon hat sich am vergangenen Freitag, am vorletzten Tag im Amt des UN-Generalsekretärs, an die Mitarbeiter der internationalen Organisation mit einer Abschiedsrede gewandt. Der Politiker dankte allen Kollegen, mit denen er seit dem Jahr 2007 arbeitete. „In den vergangenen zehn Jahren habe ich Tausende Reden gehalten. Aber ich möchte noch Vieles sagen. Momentan habe ich aber nur zwei Wörter im Kopf: Danke Ihnen!“, sagte Ban Ki-moon.