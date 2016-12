Syrien: 1.079 Ortschaften schließen sich dem Waffenstillstand an

In den vergangenen 24 Stunden ist die Zahl der Ortschaften, die sich an der Waffenruhe in Syrien beteiligen, auf 1.079 gestiegen. Nach Angaben des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien konnten in der Provinz Latakia am Freitag gleich zwei Waffenstillstandsabkommen mit lokalen Milizen unterzeichnet werden. Momentan wird mit anderen nicht terroristischen Gruppen in den Provinzen Damaskus, Aleppo, Hama, Homs und Quneitra verhandelt.