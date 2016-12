Ein US-Chor singt Russlands Hymne zum Andenken an die Opfer des Tu-154-Absturzes

© Screenshot vom YouTube-Video Ein US-Chor singt Russlands Hymne zum Andenken an die Opfer des Tu-154-Absturzes

US-Bürger haben vor Russlands Generalkonsulat in New York zum Andenken an die Opfer des Tu-154-Absturzes die russische Nationalhymne vorgetragen. Die Aktion wurde vom Chor der internationalen Denkfabrik „Schiller Institute“ veranstaltet. Das entsprechende Video ist auf dem YouTube-Kanal der Organisation zu sehen.